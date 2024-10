Prefeitura de Arraial - Divulgação

Publicado 11/10/2024 15:53

Arraial do Cabo - Nos dias 18, 23 e 28 de outubro, as repartições públicas de Arraial do Cabo estarão fechadas em razão de feriados municipais.

As datas foram estabelecidas em homenagem à Padroeira Nossa Senhora dos Remédios, ao Dia de Ação de Graças e ao Dia do Funcionário Público.

Apesar da suspensão dos serviços administrativos, os serviços essenciais continuarão em operação e seguirão atendendo à população normalmente.

Para situações de emergência, a Defesa Civil está à disposição pelo telefone (22) 99233-1456.