Praia do Caiçara, no distrito de Figueira - Reprodução/Rede social

Publicado 11/10/2024 16:28

Arraial do Cabo - A Bandeira Azul será hasteada em mais um ponto às margens da Lagoa de Araruama, durante a temporada 2024/2025. O Júri Internacional do programa confirmou a certificação da Praia do Caiçara, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, juntamente com a Praia de Tucuns, em Armação dos Búzios, que é banhada pelo mar.

Com isso, a área de atuação da Prolagos passa a contar com sete das doze praias aprovadas para a Bandeira Azul no estado do Rio de Janeiro. Além da primeira certificação do Caiçara, as também praias lagunares de Ubás, em Iguaba Grande, e de Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, obtiveram a renovação do selo por mais uma temporada. Entre as praias oceânicas, seguem certificadas as Praias do Peró, em Cabo Frio; do Forno e da Azeda e Azedinha, em Armação dos Búzios.

A coordenadora nacional do programa, Leana Bernardi, ressalta o impulso que a Bandeira Azul promove para os locais que a recebem.

“A Bandeira Azul é mais do que uma chancela de qualidade; é um reconhecimento de que nossos destinos estão em sintonia com as melhores práticas internacionais de sustentabilidade. Além de atrair turistas engajados com o meio ambiente, a premiação promove o desenvolvimento econômico local, gerando emprego e renda”, destaca.

A Bandeira Azul é uma certificação reconhecida mundialmente por promover a qualidade ambiental e a sustentabilidade nas regiões costeiras. Para obtê-la, as praias devem atender a 38 critérios, incluindo qualidade da água, gestão ambiental e patrimonial, segurança, serviços e educação e informação ambiental.

O secretário de Meio Ambiente de Iguaba Grande, Vinicius Lavalle, celebrou a renovação do selo para o município.

“Recebemos com muita alegria a informação que a Praia dos Ubás foi classificada para mais uma temporada do Bandeira Azul. Cumprimos mais uma vez todos os critérios de obrigatoriedade para que isso fosse possível, na parte urbanística e na parte ambiental, de educação ambiental e coleta da água. Destaco a parceria imprescindível da Prolagos que, desde o primeiro momento, acreditou nessa ideia e trabalhou ao nosso lado para que esses resultados fossem possíveis”, ressaltou.

Investimentos que protegem o meio ambiente

Em 26 anos de concessão, a Prolagos investiu mais de R$ 1,4 bilhão em saneamento, fato decisivo para garantir a qualidade da água das praias da região e da Lagoa de Araruama, um dos principais critérios para obtenção e renovação do selo Bandeira Azul. Em 1998, quando a Prolagos assumiu a concessão do saneamento, não havia coleta de esgoto na região e, com os investimentos realizados, hoje o percentual é superior a 90%, com 100% de tratamento do esgoto coletado.

Além da conquista do selo internacional nas sete praias, as obras realizadas nas últimas décadas, como a construção das Estações de Tratamento de Esgoto e a implantação de 38Km do cinturão coletor de esgoto no entorno da laguna, proporcionaram maior proteção ao ecossistema local e, consequentemente, desenvolvimento econômico, turístico e social das comunidades do entorno.

“Conquistas como essa nos fazem perceber que estamos no caminho certo, mas não podemos parar. Dentro do plano de investimentos que já estamos realizando, vamos implantar novos trechos do cinturão, finalizando os 26 km iniciados em 2022, e modernizar quatro das nossas estações de tratamento, que já estão com obras em andamento. Este é um compromisso nosso com o desenvolvimento das cidades, com a saúde da população e com a preservação do meio ambiente”, comenta Luiz Fernando Fabbriani, diretor-presidente da concessionária.