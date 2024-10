Festival da Lagoa - Reprodução

Publicado 11/10/2024 16:25

Arraial do Cabo - A Semana do “Saco Cheio” começa neste sábado (12), Dia das Crianças. Contudo, em Arraial do Cabo, a movimentação já se inicia nesta sexta (11), com a chegada de turistas à cidade e o início do - A Semana do “Saco Cheio” começa neste sábado (12), Dia das Crianças. Contudo, em Arraial do Cabo, a movimentação já se inicia nesta sexta (11), com a chegada de turistas à cidade e o início do Festival da Lagoa, que promete contribuir ainda mais para o aumento da ocupação hoteleira.

Com apresentações de artistas locais e comidas típicas da região, o Festival da Lagoa, que tem entrada gratuita e segue até domingo (13) no distrito de Figueira, deve atrair grande público. A expectativa do município é que, durante o fim de semana, a ocupação hoteleira varie entre 80% e 85%.

Segundo a prefeitura, o domingo, dia de encerramento do evento, será o dia de maior ocupação hoteleira na cidade, com a expectativa de chegar a 85%. Mesmo com a previsão de tempo instável, o evento já registra um aumento de 33% na ocupação hoteleira em comparação ao ano passado, quando o índice não passou de 52%. A expectativa otimista se estende para o restante da semana, principalmente devido à previsão meteorológica de melhora no tempo.

O Jornal O Dia entrou em contato com a Auto Viação 1001 e com a CCR ViaLagos, concessionária responsável pela RJ-124, questionando sobre a quantidade de ônibus vindo para a Região dos Lagos e a movimentação das estradas, e aguarda retorno.

A Semana do Saco Cheio é um período de recesso escolar adotado por diversas instituições de ensino no Brasil, geralmente na segunda semana de outubro, coincidente com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12.

Embora não seja uma pausa oficial no calendário escolar nacional, muitas escolas, sobretudo da rede particular, optam por suspender as aulas durante esse intervalo. O termo “saco cheio” é popularmente utilizado para designar o cansaço acumulado ao longo do semestre letivo.