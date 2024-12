Fogos - Divulgação

Fogos Divulgação

Publicado 30/12/2024 17:13

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo se prepara para uma celebração especial neste Réveillon 2025, com uma programação diversificada e espetáculos de queima de fogos em várias localidades do município.

Na Praia Grande, principal palco das festividades, o público poderá acompanhar 13 minutos de queima de fogos com novos efeitos especiais, prometendo um espetáculo inesquecível. Nos distritos de Monte Alto e Figueira, as celebrações contarão com 10 minutos de fogos.

Além do show pirotécnico, a programação musical promete agitar a noite de Ano Novo. O cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa, será a atração principal no Show da Virada na Praia Grande, com apresentação marcada para as 23h30. No mesmo local, um DJ iniciará os trabalhos às 22h.

Nos distritos, Monte Alto receberá o grupo Disfarce na Praça Maria Peres, enquanto em Figueira, o grupo Balacobaco comandará a festa no Campo do Beira Mar. Em ambas as localidades, a programação também começa às 22h com DJs.

Confira os horários e locais das atrações:

• Praia Grande: Palco montado na areia

• DJ: 22h

• Marcelo Falcão: 23h30

• Monte Alto: Praça Maria Peres

• DJ: 22h

• Disfarce: 23h30

• Figueira: Campo do Beira Mar

• DJ: 22h

• Balacobaco: 23h30