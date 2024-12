Prenderam Leonardo da Silva Rosa, foragido da justiça por tráfico de drogas - Divulgação/PM

Prenderam Leonardo da Silva Rosa, foragido da justiça por tráfico de drogasDivulgação/PM

Publicado 30/12/2024 17:59

Arraial do Cabo - Em uma realizada neste domingo (29), agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) prenderam Leonardo da Silva Rosa, foragido da justiça por tráfico de drogas. O criminoso foi localizado e preso em Arraial do Cabo, mais precisamente nas Prainhas do Pontal do Atalaia.

Após um mês de intensas investigações, a polícia conseguiu rastrear Leonardo, que havia fugido do Rio de Janeiro com a intenção de se esconder na Região dos Lagos. Os agentes se infiltraram na área, disfarçados de banhistas, e surpreenderam o foragido durante a ação.

A prisão foi realizada de forma segura e eficiente, priorizando a integridade de todos os envolvidos, incluindo os banhistas que estavam no local. Leonardo não ofereceu resistência e foi conduzido para a delegacia, onde se encontra à disposição da Justiça.