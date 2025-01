Foragido é preso - Divulgação/PM

Publicado 24/01/2025 17:30

Arraial do Cabo - Policiais militares prenderam nesta quinta-feira (23) Leone Ferreira Mariano, de 30 anos, considerado de alta periculosidade. A captura ocorreu na Rua Tomé de Souza, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo após denúncia anônima e trabalho de inteligência.

Mariano, com passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, associação criminosa e extorsão, era procurado pela Justiça por envolvimento em uma tentativa de homicídio. De acordo com as investigações, ele teria emprestado sua arma para o cunhado, que tentou matar a vítima por um desentendimento familiar.

A prisão foi efetuada por equipes da PM, que localizaram o suspeito durante patrulhamento de rotina. Uma consulta ao sistema policial confirmou o mandado de prisão em aberto contra ele. Mariano foi conduzido para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e, posteriormente, para a 126ª DP de Cabo Frio, onde foi cumprido o mandado expedido pela Vara Única de Arraial do Cabo.