Pescador devolve uma arraia ao mar - Reprodução/Rede social

Publicado 28/01/2025 17:10

Arraial do Cabo - Um vídeo emocionante gravado nesta segunda-feira (27) capturou o momento em que um pescador devolveu uma arraia ao mar na Praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. A cena foi registrada por banhistas que estavam no local e se impressionaram com o cuidado do pescador.



Identificado como Lilio do Pontal do Atalaia, ele resgatou o animal após realizar um cerco de canoa, técnica artesanal que utiliza redes para capturar peixes cercando-os com embarcações.



As arraias são peixes cartilaginosos, parentes dos tubarões, conhecidos pelo formato achatado do corpo e a habilidade de se camuflar no fundo do mar. Em Arraial, a presença desses animais é comum graças à rica biodiversidade marinha da região.