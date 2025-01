Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) resgata filhotes de gambá em situação de risco - Ascom

Publicado 27/01/2025 17:29

Arraial do Cabo - Neste domingo (26), o Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) de Arraial do Cabo resgatou filhotes de gambá em situação de risco em um condomínio no bairro do Pontal. Os animais estavam presos aos fios de um poste elétrico, o que exigiu uma operação cuidadosa da equipe para garantir a segurança dos animais.



Após avaliar o cenário, o GOPAM realizou várias tentativas de resgate, conseguindo salvar os filhotes. Infelizmente, a mãe dos gambás não resistiu a uma descarga elétrica.



“Eu acordei e vi o animal pendurado no fio. Acionei a guarda ambiental, que chegou muito rápido, graças a Deus. Fizeram um trabalho de excelência e eu só tenho a agradecer. Deram o máximo”, relatou Luciane Medeiros, moradora responsável por chamar a equipe.



Os filhotes foram levados à base do grupamento, onde recebem cuidados especializados e são monitorados. Segundo o GOPAM, o resgate foi conduzido com rapidez e cautela, minimizando os danos aos animais.



A prefeitura reforça a importância de acionar as autoridades competentes ao identificar casos semelhantes, para garantir a segurança e a preservação da biodiversidade. As equipes podem ser contatadas pelos telefones (22) 99936-1255 (Secretaria do Ambiente e Saneamento) ou 0800-991-4800 (BW).