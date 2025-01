Mutirão de combate a dengue - Ascom

Mutirão de combate a dengue Ascom

Publicado 24/01/2025 18:02

Arraial do Cabo - Teve início nesta quinta-feira (23), em Arraial do Cabo, um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação começou no bairro Cabocla, onde agentes da Vigilância Ambiental em Saúde realizaram inspeções, aplicaram tratamentos e orientaram os moradores sobre medidas preventivas para evitar a proliferação do mosquito.



Organizado pela Secretaria de Saúde, o mutirão se estenderá até a próxima semana, com previsão de alcançar o bairro Sítio. Além disso, nesta sexta-feira (24), será realizada uma ampla campanha de conscientização em todo o município, com foco em áreas de grande circulação, como praias, lagoas e a Marina dos Pescadores.



O objetivo da campanha é alertar a população e facilitar o acesso dos agentes às residências que permanecem fechadas durante boa parte do ano. A Prefeitura reforça que a colaboração dos moradores é essencial para vencer essa batalha e garantir a saúde pública.



Faça a sua parte! Mantenha seu quintal limpo, elimine recipientes com água parada, troque a água de plantas aquáticas regularmente, limpe calhas para evitar o acúmulo de água, cubra reservatórios, lave frequentemente os recipientes que armazenam água para animais, descarte o lixo de forma adequada e fure pneus inutilizados antes de descartá-los ou armazene-os em local coberto.



Denuncias de possíveis focos podem ser feitas através do número (22) 99828-8030.

Mutirão de combate a dengue Ascom

Mutirão de combate a dengue Ascom

Mutirão de combate a dengue Ascom