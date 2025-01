132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 24/01/2025 17:49

Arraial do Cabo - Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (22) após agredir uma mulher na Avenida Alfredo Dante Fassini, na Prainha, em Arraial do Cabo. A vítima, uma mulher de 24 anos, foi socorrida e apresentava lesões medianas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por populares que presenciaram a agressão. Ao chegar ao local, os agentes constataram a ocorrência e conduziram as partes para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).

A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), onde recebeu atendimento médico e foi registrado um Boletim de Atendimento Médico (BAM).

Ambos foram encaminhados para exames de corpo de delito, e, em seguida, o homem foi autuado e preso na Lei Maria da Penha, além de adulteração de veículo automotor, já que o mesmo estava com uma motocicleta sem placa e com numeração do chassi raspada.