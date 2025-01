Praia do Pneu - Reprodução

Publicado 28/01/2025 17:30

Arraial do Cabo - Um homem de 42 anos ficou tetraplégico após mergulhar na Praia do Pneu, na Lagoa de Araruama, em Arraial do Cabo. A vítima, que é residente em Saquarema, sofreu o acidente no último sábado (25) e encontra-se internado no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.

O homem deu entrada na unidade hospitalar com um trauma raquimedular e foi encaminhado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde permaneceu estável até passar por uma cirurgia realizada pela equipe de neurocirurgia na tarde desta segunda-feira (27).

Segundo informações, o acidente aconteceu quando o homem saltou de uma das estacas com pneus que ficam no meio da praia lagunar. O local é raso e ele teria batido com a cabeça no fundo da laguna, perdendo os movimentos do pescoço para baixo imediatamente.

De acordo com o hospital, este é o primeiro caso de lesão medular causada por mergulho em águas rasas registrado em 2025. No ano passado, a unidade atendeu 11 casos semelhantes, com duas vítimas ficando tetraplégicas e uma paraplégica.

A Sociedade Brasileira de Coluna (SBC) alerta que, durante o verão, os acidentes causados por mergulhos em águas rasas representam a segunda principal causa de lesões medulares no país. A maioria dos casos ocorre com jovens entre 10 e 25 anos.