Festival de Torresmo Divulgação

Publicado 28/01/2025 17:26

Arraial do Cabo - Acontece em Arraial do Cabo, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, o Festival de Torresmo e Churrasco Fogo de Chão. O evento será realizado no Estádio Barcelão, a partir das 13h.



O festival contará com torresmo, churrasco fogo de chão e chopes artesanais de diferentes estilos, além de pratos elaborados por empreendedores locais. A programação também inclui música ao vivo diariamente e um espaço dedicado às crianças, garantindo atividades para toda a família.



Mais detalhes sobre as atrações musicais serão divulgados em breve. O festival integra o calendário especial de 40 anos de Arraial do Cabo, celebrando a cultura e a gastronomia local.

