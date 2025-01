Banhistas perseguem e capturam tartaruga - @guiabuggyarraial / Manchete Lagos

28/01/2025

Arraial do Cabo - Um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado indignação e revolta entre internautas. As imagens mostram três homens perseguindo uma tartaruga marinha em uma das praias de Arraial do Cabo. Um dos homens conseguiu capturar o animal e posou para uma ‘selfie’. A ação, além de ser um crime ambiental, coloca em risco a vida do réptil e causa grande estresse.



Aproveitando a maré baixa, momento em que as tartarugas buscam alimento nos corais, os banhistas tentam se aproximar do animal para tirar fotos. A perseguição, no entanto, afasta a tartaruga, que tenta se esconder.



A prática de perseguir e capturar animais silvestres para fotos é condenada por ambientalistas. O contato com humanos causa grande estresse nas tartarugas, podendo afetar sua saúde e até mesmo levá-las a abandonar áreas de alimentação e reprodução.



A lei brasileira considera maus tratos a animais silvestres um crime ambiental, passível de multa e até mesmo prisão.



Nas redes sociais, a reação dos internautas foi imediata. Muitos se mostraram indignados com a atitude dos banhistas, destacando a importância da preservação da fauna marinha e a necessidade de conscientização sobre o impacto do turismo na vida dos animais.



“Pelo amor de Deus!!! Dá até raiva ver um vídeo desses. Tem que ter punição!”, disse uma internauta. “Os animais merecem respeito e devem ser observados à distância”, completou outra.



*Imagens: @guiabuggyarraial / Manchete Lagos.