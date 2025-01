Gatinha siamesa de dois anos - reprodução/ vídeo/ Juliano Andrade

Gatinha siamesa de dois anosreprodução/ vídeo/ Juliano Andrade

Publicado 30/01/2025 17:45

Arraial do Cabo - Uma gatinha siamesa de dois anos mobilizou as autoridades em Arraial do Cabo nesta quarta-feira (29), após se aventurar no topo de um pinheiro de aproximadamente 15 metros, no bairro Canaã. Jujuba, dona de uma curiosidade felina incontrolável, subiu com muita confiança, mas, como acontece com muitos exploradores, descobrir como descer acabou sendo o verdadeiro desafio.



O resgate da gatinha exigiu um verdadeiro esforço coletivo. O Corpo de Bombeiros até tentou, mas a combinação de altura e acesso complicado fez com que a missão se tornasse um desafio felino de nível avançado.



Foi então que o Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo de Arraial do Cabo (GOPAM) assumiu a operação de resgate. Com o auxílio de um caminhão munck, um cambão e um puçá, a equipe conseguiu alcançar Jujuba e retirá-la com segurança do topo da árvore.

Gatinha siamesa de dois anos Rede social

Após cerca de duas horas de operação, Jujuba foi resgatada sã e salva, sem um arranhão (dela, pelo menos). A gatinha foi entregue aos tutores e levada para um check-up veterinário, mas já está em casa, aparentemente sem remorsos pelo transtorno causado. Se aprendeu a lição? Só o tempo (e a próxima árvore) dirá.