Pesca artesanal Ascom

Arraial do Cabo - Nesta terça-feira (28) em Arraial do Cabo, na Praia Grande, foram pescadas cerca de 2 toneladas de peixe, o faqueco, conhecido como “filhote do xaréu”. A pesca foi um sucesso. Como já é tradição, parte do pescado foi compartilhada com as pessoas que ajudam na puxada da rede. Essa “manta” veio em boa hora, auxiliando no orçamento das famílias, mostrando como a vida no mar, com suas lições e mistérios, segue seu curso.



A tradição da pesca artesanal permanece única, e a Praia Grande, com suas areias brancas e águas cristalinas, é o cenário perfeito para essa prática. Os pescadores mantêm vivas as raízes da cultura cabista, utilizando a famosa canoa de boçarda para a pesca.



A pesca em Arraial não é apenas uma atividade econômica, mas uma verdadeira arte. O processo envolve um olheiro que, de terra firme, observa o mar e, com seu olhar atento, orienta os pescadores no barco para o cerco do cardume.



O xaréu tem sua época de chegada, geralmente entre novembro e dezembro, mas, neste ano, o cardume chegou com um pouco de atraso, aparecendo apenas em janeiro.



Cada dia nessas águas é uma nova história, mas a essência da pesca artesanal continua conectando a natureza com a tradição, tornando essa cidade um lugar ainda mais especial.

