Operação captura cinco cavalos que estavam soltos na Rodovia General Bruno Martins - Reprodução/ SECOM

Publicado 29/01/2025 17:54

Arraial do Cabo - Uma operação realizada nesta terça-feira (28) capturou cinco cavalos que estavam soltos na Rodovia General Bruno Martins, em Arraial do Cabo. A ação teve como objetivo prevenir acidentes e garantir a segurança de motoristas, pedestres e dos próprios animais.



Conduzida pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV) em parceria com a secretaria de Segurança Pública, a operação resultou no encaminhamento dos animais para o curral em Tanguá. Eles permanecerão no local até que os responsáveis regularizem a situação, mediante o pagamento de taxas e encargos.



As autoridades destacaram que a presença de animais soltos em vias públicas é, frequentemente, consequência da negligência dos proprietários, o que coloca em risco a segurança de quem utiliza a rodovia.



A população pode colaborar com denúncias à Central Integrada de Operações em Segurança Pública (CIOSP), pelo telefone (22) 99700-0311.

