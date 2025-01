Time de futebol - Divulgação

Publicado 30/01/2025 17:48

Arraial do Cabo - A Associação Atlética Arraial do Cabo disputará a fase classificatória do Campeonato Nacional de Futebol Brasil Soccer Cup, Sub-14, entre os dias 8 e 10 de março, na cidade de Macaé. Essa fase será disputada entre os times do Vasco, Búzios e Independente do Rio.

O time cabista está treinando forte para representar a cidade no campeonato. As duas equipes que mais se destacarem ao fim desta fase se classificarão para as oitavas de final.

“As expectativas são as melhores. É a primeira vez que estou treinando um time para um campeonato de tão alto nível. Ter a oportunidade de levar os atletas de Arraial do Cabo para essa competição é uma enorme satisfação para mim, para os atletas e para seus familiares”, comenta Anderson de Jesus, treinador do time.

O futebol desempenha um papel fundamental na vida dos adolescentes, promovendo não apenas benefícios físicos, como condicionamento e saúde, mas também o desenvolvimento social e emocional.