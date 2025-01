Rede de pesca de 380 metros é apreendida - Reprodução

Rede de pesca de 380 metros é apreendidaReprodução

Publicado 31/01/2025 17:46

Arraial do Cabo - Uma rede de pesca de 380 metros foi apreendida nesta quarta-feira (29) pela Guarda Ambiental Distrital na Lagoa de Monte Alto, em Arraial do Cabo. O equipamento foi encontrado em área proibida para pesca no horário irregular, e nenhum responsável foi identificado no momento da apreensão.



A ação foi realizada com base na Normativa Interministerial MPA/MMA nº 2 de 2013, que estabelece regras rigorosas para a pesca na Lagoa de Araruama. De acordo com a legislação, redes apreendidas nessas condições são destruídas para evitar que voltem a ser utilizadas de forma inadequada.



A lei permite o uso de redes de pesca apenas em horários específicos: Das 16h de um dia até as 8h do dia seguinte. No entanto, a prática conhecida como “rede de espera”, quando a rede é deixada na água sem a supervisão do pescador, é proibida, pois representa um risco significativo para a fauna aquática. Quando a rede fica armada por muito tempo, pode levar à morte de diversos animais marinhos e contribuir para a poluição da lagoa.



A fiscalização ambiental continua monitorando a região para combater práticas ilegais e proteger a biodiversidade local.