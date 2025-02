Geraldo Rufino, conhecido como "catador de sonhos" - Ascom

Publicado 11/02/2025 16:12

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo segue avançando na educação. O município recebe entre os dias 11 e 14 de fevereiro, o Congresso Conhecer-Região dos Lagos, evento organizado pelo Instituto Conhecer. Atenta as novidades e sempre pensando na qualificação da Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura disponibilizou vagas para os profissionais da educação participarem do evento.



O evento é voltado para educadores, gestores e todos que acreditam no impacto transformador do ensino. Os participantes terão acesso às melhores práticas e tendências da área educacional. Serão quatro dias intensos de aprendizado, com palestras de especialistas renomados, workshops interativos e excelentes oportunidades de networking.



Nesta terça-feira (11), primeiro dia do Congresso Conhecer, o publico alvo será os profissionais da Educação Infantil, a abertura será conduzida por Alessandra Nessi. A professora abordará o tema “Dizeres e fazeres da infância”. Na sequência, a professora Jocélia Pinho discutirá o tema “Empoderamento profissional: construindo competências para um ano letivo transformador”.



Na quinta-feira (13), o empreendedor, escritor e palestrante Geraldo Rufino participará do evento, compartilhando seu conhecimento.



Conhecido como “catador de sonhos”, título de sua autobiografia, Geraldo Rufino se tornou um exemplo de superação, otimismo e determinação. Sua trajetória de sucesso atraiu a atenção do público, conquistando mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, participação em talk shows de grande audiência e inúmeros convites para palestras em todo o Brasil.

Programação Ascom

