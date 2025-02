Futevôlei - Divulgação

Publicado 13/02/2025 18:42

Arraial do Cabo - A Praia Grande, em Arraial do Cabo, será palco de eventos esportivos e musicais entre sábado (15) e domingo (16). A programação conta com competições de vôlei, jiu-jitsu, futevôlei, muay thai e uma corrida noturna. Além das modalidades esportivas, a Arena Som do Arraial terá shows ao longo dos dois dias.

No sábado (15), a programação começa às 8h com partidas de futevôlei. Às 15h, ocorrem os confrontos na Arena Arraial Fight. A partir das 19h, acontece a Summer Night Run, corrida noturna que reúne atletas e entusiastas do esporte.

O dia se encerra com shows de Soltos na Estrada, Cya Black, Dr Law e Banda Zoo, a partir das 21h.

Já no domingo (16), as competições seguem com torneios de vôleibol às 9h. As premiações estão previstas para as 15h. O encerramento das atividades será na Arena Som do Arraial, com apresentações de Marearte, Cya Black e Dr Law a partir das 17h.

Os eventos são abertos ao público e fazem parte da programação esportiva e cultural do município.