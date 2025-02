Mulher é vítima de tentativa de homicídio - Reprodução

Publicado 13/02/2025 18:51

Arraial do Cabo - Uma mulher foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (11) em Arraial do Cabo. Ela foi agarrada pelo agressor em um ponto de ônibus da Prainha. Um vídeo relacionado ao caso está viralizando nas redes sociais.



Conforme informações, a vítima estaria caminhando sozinha e, em determinado momento, teria sido atacada pelo indivíduo. A mulher, não identificada, teria entrado em luta corporal contra o agressor, que, conforme relatos, teria tentado estrangulá-la. Os dois caíram em uma ribanceira.



Durante a luta corporal, a vítima teria se soltado e fugido. Relatos dão conta de que o pior só não aconteceu porque um carro passou na hora.



Posteriormente, o acusado foi detido pela Polícia Civil de Arraial do Cabo. Ele estaria sob uso de entorpecentes e, conforme relato, sua vontade “era de matar”.



O Jornal entrou em contato com a Polícia Civil de Arraial do Cabo, em busca de outros detalhes, e aguarda retorno.