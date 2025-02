A ação identificou uma obra em andamento sem a devida autorização, onde foram encontradas vigas, tijolos, cimento e uma pá de obra, que foram recolhidos pelos agentes. - Divulgação/ ASCOM

Publicado 18/02/2025 17:37

ARRAIAL DO CABO, REGIÃO DOS LAGOS - Materiais de construção foram apreendidos durante uma fiscalização ambiental no Caiçara, em Arraial do Cabo, nesta segunda-feira (17). A ação identificou uma obra em andamento sem a devida autorização, onde foram encontradas vigas, tijolos, cimento e uma pá de obra, que foram recolhidos pelos agentes.

A operação foi registrada após os fiscais distritais acionarem o Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo para averiguar possíveis intervenções irregulares na área. Durante a ronda, a equipe localizou inicialmente um terreno cercado por mourões, sem qualquer identificação sobre a obra.

Na sequência, eles encontraram uma construção com sinais recentes de atividade, como materiais espalhados e massa fresca. No momento da abordagem, não havia trabalhadores no local. Minutos depois, um pedreiro se apresentou como responsável, mas não possuía a documentação exigida para a execução do serviço.

Diante da irregularidade, os materiais foram apreendidos e encaminhados à Secretaria do Ambiente. A liberação dos itens depende da regularização da obra e da apresentação da documentação necessária.

A Prefeitura destacou que qualquer construção necessita ser previamente pelos órgãos competentes, respeitando as normas urbanísticas e ambientais.