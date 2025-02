A iniciativa busca alcançar crianças de 10 a 14 anos, público-alvo da campanha - Divulgação

A iniciativa busca alcançar crianças de 10 a 14 anos, público-alvo da campanhaDivulgação

Publicado 18/02/2025 17:39

ARRAIAL DO CABO, REGIÃO DOS LAGOS - Para aumentar a adesão à vacinação contra a dengue, Arraial do Cabo iniciou uma nova estratégia que inclui a busca ativa em residências e a aplicação do imunizante dentro das escolas. A iniciativa busca alcançar crianças de 10 a 14 anos, público-alvo da campanha, ampliando o acesso e garantindo maior cobertura vacinal.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, até o último sábado (15), apenas 178 doses foram aplicadas. A meta é vacinar todas as 2.035 crianças que fazem parte do público-alvo. Além das ações externas, a vacina segue disponível em todas as oito Unidades de Saúde da Família, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O secretário de Saúde, Jorge Diniz, reforçou a importância da imunização e destacou que a iniciativa busca facilitar o acesso à vacina. “Estamos intensificando a busca ativa e levando a imunização às escolas, mas a população também precisa colaborar eliminando criadouros do Aedes aegypti”, afirmou.

Confira as unidades de saúde onde a vacina está disponível:

• Unidade de Saúde da Família Boa Vista

• Unidade de Saúde da Família Canaã

• Unidade de Saúde da Família do Sabiá

• Unidade de Saúde da Família Hermes Barcellos (Sítio)

• Unidade de Saúde da Família Juarez Félix Cardoso (Cabocla)

• Unidade de Saúde da Família Monte Alto

• Unidade de Saúde da Família Prainha

• Unidade de Saúde da Família Tereza Vieira Franciscone (Figueira)