Publicado 24/09/2025 16:29

A escritora Thalita Rebouças foi anunciada como a primeira autora confirmada no LiterArraial 2025. A carioca estará no evento literário de Arraial do Cabo no dia 1º de outubro, às 19h30, quando participa de uma palestra no auditório, aberta ao público.

Thalita é considerada uma das principais vozes da literatura juvenil no Brasil. Seus livros já ultrapassaram a marca de 3 milhões de exemplares vendidos em diferentes países. Entre as obras mais conhecidas estão Tudo por um Pop Star, Fala Sério, Mãe! e Ela Disse, Ele Disse, que ganharam adaptações para cinema e televisão. Sua escrita conquistou um público fiel entre adolescentes e famílias, ampliando o alcance do gênero.

Durante o LiterArraial 2025, os visitantes terão acesso gratuito a palestras sobre temas variados, sempre com foco na educação e no incentivo à leitura. O festival vai reunir mais de 100 editoras, oferecer espaços de convivência inclusivos, palco com atrações culturais, atividades voltadas para crianças, oficinas e rodas de conversa.

A programação também prevê a participação de escritores locais e nacionais, ampliando o diálogo entre diferentes vozes da literatura. Um dos destaques será a distribuição de vales-livro a todos os alunos da rede municipal e aos funcionários da Secretaria de Educação, como forma de garantir o acesso à leitura e estimular a formação de novos leitores.

As próximas confirmações de autores e novidades do evento serão divulgadas nas redes oficiais da Prefeitura de Arraial do Cabo e da Secretaria Municipal de Educação.