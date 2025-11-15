Arraial - Reprodução

ArraialReprodução

Publicado 15/11/2025 17:45

Arraial do Cabo - O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) publicou, nesta sexta-feira (14), o resultado preliminar do Concurso Público 01/2024 da Prefeitura de Arraial do Cabo. As listas já estão disponíveis no site oficial do instituto

A divulgação contempla o gabarito definitivo das provas aplicadas nos dias 12 e 19 de outubro, a síntese das respostas aos recursos e as classificações parciais dos candidatos de ampla concorrência, afrodescendentes e pessoas com deficiência.

As informações fazem referência ao Edital nº 01/2025, que inclui cargos como Secretário Escolar, Inspetor de Alunos, Pedagogo, Professor de Educação Especial, Professor Docente I (Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática), Professor Inspetor Escolar, Orientador Educacional, Supervisor Escolar e Professor Docente II.

A Prefeitura reforça que o resultado preliminar não garante aprovação no concurso, já que ainda haverá período de recursos e demais etapas previstas no edital.

“A divulgação do resultado preliminar é apenas mais uma etapa do concurso. É muito importante que todos os candidatos acompanhem atentamente as publicações no site do IBAM, onde são disponibilizadas todas as informações oficiais do processo. Isso garante que ninguém perca prazos ou atualizações importantes”, afirmou a secretária municipal de Administração, Carolina Fraser.

O certame registrou 30.408 inscrições somente para os cargos da área da Educação.