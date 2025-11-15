ArraialReprodução
IBAM divulga resultado preliminar do concurso público de Arraial do Cabo
O resultado não garante aprovação no concurso, já que ainda haverá período de recursos e demais etapas previstas no edital
IBAM divulga resultado preliminar do concurso público de Arraial do Cabo
O resultado não garante aprovação no concurso, já que ainda haverá período de recursos e demais etapas previstas no edital
Quadriciclo é apreendido após transporte irregular de passageiros em Arraial do Cabo
Inclusive nesta sexta (14), o município publicou novo decreto que regulamenta oficialmente os passeios turísticos por esse meio de transporte
Fabinho Costa reforça integração regional e lidera capacitação das guardas municipais
Prefeito de Iguaba Grande destaca parceria com os Fuzileiros Navais e articula expansão do treinamento em armas não letais para toda a Região dos Lagos
Marcelo Magno lidera Arraial do Cabo em agenda ambiental e abre o Fórum Futuro 3D
Prefeito defende políticas alinhadas à COP30, critica modelo global de consumo e anuncia novos avanços em sustentabilidade durante evento que reuniu autoridades e especialistas
FIPAC realiza ação do Novembro Azul com atendimentos gratuitos a pescadores e servidores
Iniciativa incluiu atendimentos clínicos, orientações e aplicação de vacinas
BiblioSesc chega a Arraial do Cabo trazendo livros e histórias para todos os gostos
O caminhão do BiblioSesc vai ficar estacionado na Praça Victorino Carriço (Sindicato), sempre às quartas-feiras, das 10h às 17h30
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.