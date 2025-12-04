ProconAscom
Durante a iniciativa, a equipe reforçou informações sobre práticas proibidas, como a adoção de consumação mínima e a venda casada, além de esclarecer outras normas que visam garantir um atendimento mais justo e transparente aos consumidores. A proposta é preparar o comércio local para o aumento do fluxo de visitantes e promover uma temporada mais segura, organizada e consciente.
Segundo o Procon, ações desse tipo contribuem para valorizar os profissionais que trabalham nas praias, ao mesmo tempo em que protegem moradores e turistas contra práticas abusivas.
O órgão segue atuando diariamente para assegurar os direitos de consumidores e comerciantes, fortalecendo as relações de consumo em Arraial do Cabo.
