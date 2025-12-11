Praia Lagunar do Caiçara - Ascom

Publicado 11/12/2025 17:38

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo celebra mais um marco ambiental: pelo segundo ano consecutivo, a Praia Lagunar do Caiçara receberá a Bandeira Azul, uma das certificações socioambientais mais reconhecidas do mundo. A cerimônia oficial de hasteamento será realizada nesta sexta-feira (12), às 9h, na guarita da área certificada.



A Bandeira Azul é concedida pela Foundation for Environmental Education (FEE), instituição dinamarquesa presente em mais de 70 países. No Brasil, o programa é representado pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR). Para obter o selo, é preciso cumprir critérios rigorosos relacionados à qualidade da água, gestão de resíduos, acessibilidade, educação ambiental, segurança e organização do espaço.



O processo de aprovação envolve duas etapas: uma avaliação nacional e, depois, a análise do júri internacional, que conta com representantes de entidades como ONU Meio Ambiente, Organização Mundial do Turismo e União Internacional para a Conservação da Natureza.



A renovação da certificação mostra que o município não apenas alcançou os padrões exigidos, mas manteve e aprimorou a gestão da área. A Praia Lagunar do Caiçara segue como uma das poucas praias lagunares brasileiras a ostentar o selo, reforçando o compromisso local com conservação e sustentabilidade.



Durante todo o período de vigência da Bandeira Azul, Arraial do Cabo deve garantir água de alta qualidade, sinalização adequada, estrutura de atendimento ao público, ações educativas e cumprimento diário das normas socioambientais.



Além do reconhecimento ambiental, o selo fortalece o turismo responsável, atrai visitantes interessados em destinos sustentáveis e consolida Arraial do Cabo como referência na preservação de ecossistemas e na gestão de áreas naturais.

