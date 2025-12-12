Cantor SuelReprodução
Arraial do Cabo antecipa detalhes do Réveillon 2026 com shows nacionais e fogos em quatro pontos da cidade
Na Praia Grande, a terça-feira (30) terá show de Paula Fernandes, enquanto a noite da virada, na quarta-feira (31), será embalada pelo cantor Suel
Alexandre Martins reforça política de inclusão com entrega de veículos adaptados
Prefeito de Búzios destacou parceria com o legislativo e atuação da secretaria da Pessoa com Deficiência
Prefeito de Arraial do Cabo destaca parceria com comunidade no selo Bandeira Azul
O hasteamento foi acompanhado por pescadores, artesãs e moradores, que transformaram o evento em uma celebração da própria identidade cabista
Prefeituras da Região dos Lagos recebem Selo Diamante em cerimônia no TCE-RJ
Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia estão entre os quatro únicos municípios do Estado a obter a certificação
Liah Soares encerra programação da última Feira do Xaréu de 2025 em Arraial do Cabo
Cantora se apresenta neste sábado (13) na Praça do Sindicato
Arraial do Cabo celebra o 2º ano de Bandeira Azul na Praia Lagunar do Caiçara
Hasteamento oficial do selo internacional acontece nesta sexta (12), às 9h
