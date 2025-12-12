Cantor Suel - Reprodução

Publicado 12/12/2025 18:27

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo começou a divulgar os primeiros detalhes da programação do Réveillon 2026, antecipando o clima de festa que marca a virada do ano na cidade. O anúncio confirma shows nacionais, apresentações em diferentes bairros e uma queima de fogos descentralizada em quatro pontos, estratégia que busca ampliar o acesso do público e distribuir melhor as celebrações pelo município.

O tradicional espetáculo pirotécnico acontecerá no Morro do Vigia, na Praia Grande; no Condomínio Aroeira, em Monte Alto; no Clube de Aeronáutica, em Figueira; e no Caiçara. Ao todo, serão utilizados cerca de 6 mil fogos de artifício. Na Praia Grande, principal ponto de concentração do público, a queima deve durar aproximadamente 13 minutos. Nos demais locais, o show de luzes terá duração estimada entre 6 e 10 minutos.

Além dos fogos, a programação musical será distribuída em três polos: Praia Grande, Monte Alto e Figueira. Os shows estão marcados para os dias 30 e 31 de dezembro, sempre a partir das 22h, antecipando a animação que tradicionalmente atrai milhares de moradores e turistas à cidade.

Na Praia Grande, a terça-feira (30) terá show de Paula Fernandes, enquanto a noite da virada, na quarta-feira (31), será embalada pelo cantor Suel. Em Monte Alto, as apresentações acontecem na Praça Maria Peres, com Nosso Sentimento no dia 30 e Swing e Simpatia no dia 31. Já em Figueira, o palco será o Campo Beira-Mar, que recebe Reis da Noite na terça-feira e Quintal da Magia na noite do Réveillon.

Suel, conhecido por sucessos como “Amor de Amante” e “Ida e Volta”, promete levar ao público um repertório marcado pelo pagode romântico. Já Paula Fernandes deve apresentar canções que a consagraram no sertanejo, como “Pássaro de Fogo”, “Não Precisa” e “Eu Sem Você”.