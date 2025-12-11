Liah SoaresReprodução
Liah Soares encerra programação da última Feira do Xaréu de 2025 em Arraial do Cabo
Cantora se apresenta neste sábado (13) na Praça do Sindicato
Arraial do Cabo celebra o 2º ano de Bandeira Azul na Praia Lagunar do Caiçara
Hasteamento oficial do selo internacional acontece nesta sexta (12), às 9h
Dr Serginho destaca queda da criminalidade e diz que 2025 é um dos anos mais seguros de Cabo Frio
Proeis ampliado, RAS pago e novas viaturas são destacados como pilares dos resultados
Daniela Soares antecipa 13º salário e paga abono inédito em Araruama
Aposentados e pensionistas também terão direito ao benefício, pago pela primeira vez no município. Pagamentos serão efetuados nesta sexta (12)
Navio da UERJ aporta em Arraial do Cabo para fortalecer pesquisas ambientais
Equipe realiza encontros técnicos e planeja projetos voltados à sustentabilidade e ao monitoramento costeiro
Marcelo Magno firma acordo com Firjan/Senai e amplia oferta de cursos gratuitos em Arraial
Acordo assinado nesta quarta (10) garante cursos profissionalizantes gratuitos. Primeira fase inclui formações em áreas de construção civil, todas oferecidas sem custo aos alunos
