Publicado 11/12/2025 17:44

Arraial do Cabo - A Feira do Xaréu, já conhecida como um dos principais pontos de encontro de moradores e turistas em Arraial do Cabo, realiza neste sábado (13) a última edição de 2025. O evento acontece na Praça do Sindicato, das 17h às 23h, reunindo gastronomia, artesanato, atrações culturais e toda a energia da tradição cabista.

Para fechar o ano em grande estilo, a cantora Liah Soares é a atração da noite, com um show especial marcado para às 20h.

O público poderá aproveitar a apresentação enquanto circula entre as barracas de expositores locais, fortalecendo a economia criativa da cidade.