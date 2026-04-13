A principal suspeita é de que o animal tenha sido vítima de atropelamento.Reprodução/
Na sexta, um outro tamanduá foi resgatado com ferimentos, em Cabo Frio, e também há suspeita de atropelamento.
A principal suspeita é de que o animal tenha sido vítima de atropelamento. O caso chama atenção para a presença constante de fauna silvestre na região, que é considerada área de habitat preservado, com circulação frequente de diversas espécies nativas.
A Semas pede atenção redobrada por parte dos motoristas que trafegam por vias que cruzam áreas ambientais. O respeito aos limites de velocidade e a condução cautelosa são medidas fundamentais para evitar acidentes e proteger a vida silvestre local.
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