A principal suspeita é de que o animal tenha sido vítima de atropelamento. - Reprodução/

A principal suspeita é de que o animal tenha sido vítima de atropelamento.Reprodução/

Publicado 13/04/2026 15:13

Arraial do Cabo - Neste sábado (11), a equipe do Grupamento Operacional Distrital, da Secretaria do Ambiente e Saneamento (Semas) de Arraial do Cabo, localizou um tamanduá-mirim sem vida às margens da rodovia RJ-102, na altura de Figueira, após serem acionados por condutores ambientais no local.



Na sexta, um outro tamanduá foi resgatado com ferimentos, em Cabo Frio, e também há suspeita de atropelamento.



A principal suspeita é de que o animal tenha sido vítima de atropelamento. O caso chama atenção para a presença constante de fauna silvestre na região, que é considerada área de habitat preservado, com circulação frequente de diversas espécies nativas.



A Semas pede atenção redobrada por parte dos motoristas que trafegam por vias que cruzam áreas ambientais. O respeito aos limites de velocidade e a condução cautelosa são medidas fundamentais para evitar acidentes e proteger a vida silvestre local.