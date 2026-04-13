Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada ainda na tarde de sábado, com início imediato das buscas. - Reprodução/

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada ainda na tarde de sábado, com início imediato das buscas.Reprodução/

Publicado 13/04/2026 16:26

Arraial do Cabo - Um turista de Minas Gerais desapareceu após entrar no mar na Praia Grande, em Arraial do Cabo, e segue sendo procurado. Vinícios Marques Macedo, de 18 anos, foi visto pela última vez na tarde de sábado (11), dia em que comemorava o próprio aniversário.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o acionamento ocorreu por volta das 15h30, após o jovem entrar na água e não retornar. Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada ainda na tarde de sábado, com início imediato das buscas.



Um amigo que estava no local relatou que Vinícios foi visto pela última vez após ultrapassar algumas ondas, não sendo mais visualizado em seguida. Eles são moradores de Betim, cidade de Minas Gerais.



As buscas seguem nesta segunda-feira (12), concentradas na área da Praia Grande. As equipes do 18º Grupamento de Bombeiro Militar de Cabo Frio atuam com apoio de guarda-vidas e utilizam moto aquática, embarcações, drones e mergulhadores nas operações.



Familiares acompanham o trabalho na faixa de areia e informaram ter encontrado um short que acreditam pertencer ao jovem, o que pode ajudar a direcionar as buscas.



As buscas continuam sem previsão de encerramento.