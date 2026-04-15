Após o ocorrido, Alfredo foi preso. O caso segue em tramitação na Justiça.Reprodução/
Familiares da vítima devem realizar uma manifestação pacífica em frente ao local, em busca de justiça pelo caso, que causou grande repercussão na Região dos Lagos.
O crime aconteceu no dia 24 de junho de 2023, em um restaurante localizado no Centro de Iguaba Grande. Na ocasião, Diego foi baleado junto com a esposa por Alfredo dos Santos Júnior, conhecido como “Velho”. A ação foi registrada por câmeras de segurança.
De acordo com as investigações, Allan Lima dos Santos, filho de Alfredo, também teria participado do crime. Ele é apontado como o motorista do autor dos disparos e teria auxiliado na fuga após o ataque, além de socorrer o pai até o Hospital do Jardim Esperança, em Cabo Frio. Após o ocorrido, Alfredo foi preso. O caso segue em tramitação na Justiça.
A audiência desta quinta é mais uma etapa do processo judicial que busca responsabilizar os envolvidos pelo homicídio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.