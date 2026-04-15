Após o ocorrido, Alfredo foi preso. O caso segue em tramitação na Justiça. - Reprodução/

Após o ocorrido, Alfredo foi preso. O caso segue em tramitação na Justiça.Reprodução/

Publicado 15/04/2026 19:05

Arraial do Cabo - Uma audiência sobre o assassinato de Diego Campos Veríssimo, terceiro-sargento e então ex-secretário municipal de Posturas de Arraial do Cabo, será realizada nesta quinta-feira (16), às 10h, no Fórum de Iguaba Grande.



Familiares da vítima devem realizar uma manifestação pacífica em frente ao local, em busca de justiça pelo caso, que causou grande repercussão na Região dos Lagos.



O crime aconteceu no dia 24 de junho de 2023, em um restaurante localizado no Centro de Iguaba Grande. Na ocasião, Diego foi baleado junto com a esposa por Alfredo dos Santos Júnior, conhecido como “Velho”. A ação foi registrada por câmeras de segurança.



De acordo com as investigações, Allan Lima dos Santos, filho de Alfredo, também teria participado do crime. Ele é apontado como o motorista do autor dos disparos e teria auxiliado na fuga após o ataque, além de socorrer o pai até o Hospital do Jardim Esperança, em Cabo Frio. Após o ocorrido, Alfredo foi preso. O caso segue em tramitação na Justiça.



A audiência desta quinta é mais uma etapa do processo judicial que busca responsabilizar os envolvidos pelo homicídio.

