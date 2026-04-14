Vinícius havia desaparecido na tarde de sábado (11), data em que completou 18 anos, após ser visto entrando no mar na Praia Grande.Reprodução/
Corpo de turista mineiro é encontrado no mar de Arraial do Cabo
Jovem desapareceu após entrar no mar na Praia Grande e não conseguir retornar à faixa de areia
Corpo de turista mineiro é encontrado no mar de Arraial do Cabo
Jovem desapareceu após entrar no mar na Praia Grande e não conseguir retornar à faixa de areia
Dr Serginho se articula em Brasília e reforça laços com Flávio Bolsonaro
Prefeito de Cabo Frio cumpriu agenda relâmpago na capital federal e discute investimentos e cenários políticos para a Região dos Lagos
Fabinho Costa entrega Agência do Trabalho e reforça agenda de emprego
Unidade é fruto de parceria com o Governo Federal e amplia acesso a serviços trabalhistas
Operação busca por turista que desapareceu no mar em Arraial do Cabo
Turista mineiro de 18 anos segue desaparecido após entrar no mar da Praia Grande; buscas continuam com apoio de drones e mergulhadores
Tamanduá-mirim é encontrado sem vida às margens da RJ-102, em Arraial do Cabo
EM FIGUEIRA/ Suspeita é que animal tenha sido vítima de atropelamento. Ocorrência foi na altura de Figueira
Dr Serginho vai a Brasília em busca de recursos e reforça articulação política
Encontro com senador Flávio Bolsonaro (PL) deve tratar de novos investimentos e apresentação de ações da gestão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.