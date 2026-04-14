Vinícius havia desaparecido na tarde de sábado (11), data em que completou 18 anos, após ser visto entrando no mar na Praia Grande. - Reprodução/

Vinícius havia desaparecido na tarde de sábado (11), data em que completou 18 anos, após ser visto entrando no mar na Praia Grande.Reprodução/

Publicado 14/04/2026 15:38

Arraial do Cabo - O corpo do turista Vinícius Marques Macedo, de 18 anos, natural de Belo Horizonte (MG), foi encontrado no mar de Arraial do Cabo e reconhecido pela família na tarde desta segunda-feira (13), segundo o Corpo de Bombeiros.

A família esteve na região e seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, para onde o corpo foi encaminhado. Na praia, um parente localizou um short que poderia pertencer ao jovem.

Vinícius havia desaparecido na tarde de sábado (11), data em que completou 18 anos, após ser visto entrando no mar na Praia Grande, em Arraial do Cabo, e não conseguir retornar. No momento, o mar apresentava agitação e havia sinalização com bandeiras vermelhas em pontos da praia.

As buscas chegaram ao terceiro dia quando o corpo foi localizado por mergulhadores na Praia Brava, também em Arraial do Cabo.

O 18º Grupamento de Bombeiro Militar de Cabo Frio atuou nas buscas junto aos guarda-vidas de Arraial do Cabo, com apoio de moto aquática, embarcação, drones e mergulhadores.