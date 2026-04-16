O proprietário do imóvel foi conduzido à 132ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.Reprodução/
De acordo com a ocorrência, equipes do PATAMO da 6ª Companhia e do PROEIS receberam informação sobre armazenamento de material ilícito em um imóvel na localidade. Ao chegarem ao endereço, um suspeito fugiu pelo interior da residência e escapou pelos telhados.
Durante buscas no imóvel, os policiais apreenderam cerca de 5 quilos de maconha, 30 litros de substância conhecida como “black lança”, 300 cápsulas de cocaína, 10 buchas de maconha, dois aparelhos celulares e uma balança de precisão.
O proprietário do imóvel foi conduzido à 132ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. O material foi apreendido.
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