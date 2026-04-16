O proprietário do imóvel foi conduzido à 132ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. - Reprodução/

O proprietário do imóvel foi conduzido à 132ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.Reprodução/

Publicado 16/04/2026 17:24

Arraial do Cabo - Policiais militares do 25º BPM realizaram uma ação na tarde de quarta-feira (15), na Travessa Pio XII, no bairro Prainha, em Arraial do Cabo, que resultou na apreensão de entorpecentes e outros materiais.



De acordo com a ocorrência, equipes do PATAMO da 6ª Companhia e do PROEIS receberam informação sobre armazenamento de material ilícito em um imóvel na localidade. Ao chegarem ao endereço, um suspeito fugiu pelo interior da residência e escapou pelos telhados.



Durante buscas no imóvel, os policiais apreenderam cerca de 5 quilos de maconha, 30 litros de substância conhecida como “black lança”, 300 cápsulas de cocaína, 10 buchas de maconha, dois aparelhos celulares e uma balança de precisão.



O proprietário do imóvel foi conduzido à 132ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. O material foi apreendido.

