A iniciativa disponibilizará atendimento jurídico, psicológico e de assistência social para mulheres da região. - Reprodução/

A iniciativa disponibilizará atendimento jurídico, psicológico e de assistência social para mulheres da região.Reprodução/

Publicado 29/04/2026 14:37

Arraial do Cabo - Nesta quinta-feira (30), Dia Nacional da Mulher, o distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, recebe o Ônibus Lilás, unidade móvel da Secretaria de Estado da Mulher. O atendimento será realizado das 10h às 15h, na Praça Maria Perez, com oferta de serviços gratuitos voltados ao público feminino.

A iniciativa disponibilizará atendimento jurídico, psicológico e de assistência social para mulheres da região, além de ações na área da saúde, inscrições para cursos de empreendedorismo e isenção de taxas para emissão de documentos.

Entre os serviços oferecidos estão habilitação para casamento, segunda via da carteira de identidade e emissão de certidões de nascimento e óbito, concentrados em um único espaço para facilitar o acesso da população.

A ação é promovida pela Prefeitura de Arraial do Cabo em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e tem como objetivo ampliar o acesso a políticas públicas de proteção e garantia de direitos.

Segundo a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, a presença da unidade no município fortalece a rede de atendimento. “A presença do Ônibus Lilás em Arraial do Cabo reforça o compromisso de levar políticas públicas onde elas são mais necessárias. Ao reunir, em um único local, serviços que garantem acesso a direitos, orientação e acolhimento, a iniciativa contribui para reduzir barreiras e fortalecer a rede de proteção às mulheres em todo o estado”, afirmou.

Desde 2024, o Ônibus Lilás já realizou 6.426 atendimentos em 15 municípios fluminenses. A proposta itinerante busca ampliar o alcance dos serviços especializados e garantir atendimento qualificado em diferentes regiões do estado.