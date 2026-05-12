O segundo-sargento L. Araújo percebeu uma aglomeração durante a ação policial e, inicialmente, acreditou se tratar de uma situação envolvendo barraqueiros. - Reprodução/

O segundo-sargento L. Araújo percebeu uma aglomeração durante a ação policial e, inicialmente, acreditou se tratar de uma situação envolvendo barraqueiros.Reprodução/

Publicado 12/05/2026 16:05

Arraial do Cabo - Um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) salvou a vida de um homem que passou mal em via pública durante uma operação conjunta do PROEIS e da Polícia Civil, em Arraial do Cabo.



De acordo com informações da ocorrência, o segundo-sargento L. Araújo percebeu uma aglomeração durante a ação policial e, inicialmente, acreditou se tratar de uma situação envolvendo barraqueiros. Ao se aproximar do local, no entanto, constatou que um homem estava em estado grave, apresentando convulsões.



O militar iniciou imediatamente os primeiros socorros, realizando estímulos sensoriais e posicionando a vítima de lado para facilitar a respiração. O policial também massageou pés e mãos do homem para auxiliar na circulação sanguínea, já que ele apresentava intensa palidez e os lábios arroxeados.



Durante o atendimento, uma médica que passava pelo local parou para ajudar no socorro. Juntos, eles atuaram para estabilizar e reanimar a vítima, que apresentava sinais compatíveis com um possível Acidente Vascular Cerebral (AVC).



A atuação rápida do policial recebeu elogios de pessoas que já trabalharam com o militar em outras ocorrências, destacando o preparo técnico e a experiência em situações de emergência.



Segundo relatos, o treinamento especializado e o curso de socorrista realizado pelo agente foram fundamentais para o salvamento da vítima durante a operação em Arraial do Cabo.