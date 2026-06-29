Encontro Latino-Americano de Música, Dança e Coros - Foto: Reprodução

Encontro Latino-Americano de Música, Dança e CorosFoto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 11:18

Arraial do Cabo recebe, entre os dias 2 e 5 de julho, o 3º Encontro Latino-Americano de Música, Dança e Coros. O evento será realizado na Praça Victorino Carriço, conhecida como Praça do Sindicato, e reunirá artistas do Brasil, Argentina e Uruguai.

A programação é organizada pelo Instituto Cultural Mar&Arte, com organização da ASSOMLAGOS e apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Governo e Eventos.

A abertura será na quinta-feira (2), às 19h, com apresentações do Coral Marearte, Coral de Córdoba, Coral de Posadas, Coral Renascer e da Murga Uruguaia.

Na sexta-feira (3), também às 19h, haverá apresentações de dança com os grupos e artistas Art Dance, BRCEC, Ana Flávia Barreto, Taynara Ferreira, Richard Cunha, Coletivo Humanos e Evelim Malaver.

No sábado (4), a partir das 19h, a programação será voltada para a música, com apresentações do Coral de Córdoba, Coral Catavento, Coral de Posadas, Tango dos Lagos e do grupo Los Ticholos. O encerramento será no domingo (5), às 10h, com a Maratona de Dobrados e apresentação do Circo do Morro.

O evento tem entrada gratuita e reúne apresentações de música, dança, canto coral e atividades culturais com a participação de representantes dos três países.