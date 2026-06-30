Mulher pegando um pinguim no colo - Arraial Viral por Jorge Porto

Mulher pegando um pinguim no coloArraial Viral por Jorge Porto

Publicado 30/06/2026 18:32

Arraial do Cabo - A temporada em que os pinguins começam a aparecer no litoral brasileiro já começou, mas um encontro registrado em Arraial do Cabo chamou atenção por um motivo diferente. Um vídeo gravado na Praia Grande mostra uma mulher pegando um pinguim no colo enquanto o animal descansava na faixa de areia.

A cena foi acompanhada por banhistas, que alertaram que o pinguim não deveria ser tocado nem retirado do local. O registro rapidamente repercutiu e reacendeu um importante alerta sobre a forma correta de agir quando esses animais aparecem nas praias.

Durante o inverno, é comum que pinguins sejam vistos no litoral brasileiro depois de longas viagens em busca de alimento. Muitos chegam às praias cansados e utilizam a areia apenas para descansar e recuperar as energias antes de seguir viagem.

Apesar da curiosidade e da vontade de ajudar, especialistas explicam que o contato humano pode causar estresse e colocar a saúde do animal em risco. Por isso, a orientação é manter distância, não tentar pegá-lo, não oferecer alimento e não colocá-lo de volta ao mar.

Caso o pinguim apresente sinais de ferimentos ou pareça debilitado, a recomendação é acionar os órgãos ambientais responsáveis pelo resgate. Na maioria das vezes, a melhor forma de ajudar é apenas garantir que o animal permaneça em um local tranquilo, sem interferência, até que possa seguir o próprio caminho ou receber atendimento especializado, se necessário.