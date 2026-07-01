Reunião entre os Correios, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura - Ascom

Reunião entre os Correios, a Câmara de Vereadores e a PrefeituraAscom

Publicado 01/07/2026 12:42

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo iniciou um trabalho conjunto entre os Correios, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, com atuação do setor de Geoprocessamento, para a implantação da decodificação postal no município.

A iniciativa tem como objetivo organizar os nomes de ruas, bairros e logradouros e criar um CEP específico para cada trecho de rua com denominação distinta.

O projeto começa pela padronização dos endereços existentes. Atualmente, há ruas com mais de um nome, trechos que mudam de denominação ao longo do percurso e casos em que a numeração dos imóveis não segue um padrão.

O trabalho também conta com a participação dos carteiros que atuam no município. De acordo com a proposta, esses profissionais vão contribuir com informações sobre limites de ruas, pontos de referência, numeração de imóveis e situações relacionadas ao endereçamento identificadas durante a rotina de entregas.

Em Arraial do Cabo, ainda é comum que a localização de um endereço seja feita por referências informais, como nomes populares de ruas, apelidos de locais e relações familiares. Expressões como “é filho de fulano” fazem parte da forma como muitos moradores se orientam na cidade.

A implantação do CEP por trecho tem como finalidade reduzir inconsistências nos endereços, facilitar a localização de imóveis e contribuir para serviços de entrega, atendimento de emergência e planejamento urbano.

Segundo a Prefeitura, o trabalho será realizado de forma gradual até a consolidação do novo sistema de endereçamento no município.