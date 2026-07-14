Equipamentos serão instalados em mirantes e pontos turísticos - Foto: Reprodução

Equipamentos serão instalados em mirantes e pontos turísticosFoto: Reprodução

Publicado 14/07/2026 15:36

A Fundação do Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer (Funtec Ambiental) iniciou a segunda etapa da instalação de lunetas panorâmicas e réplicas gigantes de caudas de baleias em pontos turísticos de Arraial do Cabo.

As estruturas estão sendo implantadas nos mirantes da Boa Vista, do Pontal do Atalaia e na Orla Flávia Alessandra como parte das ações voltadas à observação de cetáceos no município.

No Mirante da Boa Vista, a instalação foi concluída e o local passou a contar com duas lunetas panorâmicas, sendo uma adaptada para Pessoas com Deficiência (PCD).

No Pontal do Atalaia, a réplica da cauda de baleia foi fixada à fundação e recebe os serviços finais de concretagem e pintura. Na Orla Flávia Alessandra, as equipes iniciaram a instalação da estrutura que receberá a réplica.

As réplicas possuem cerca de 3,80 metros de altura e quatro metros de largura. As estruturas passam a integrar os mirantes e foram projetadas para a observação da fauna marinha e para a criação de novos pontos de visitação.

A ação dá continuidade ao projeto iniciado em setembro de 2025, com a instalação da primeira luneta panorâmica no Mirante do Pontal do Atalaia.

O planejamento prevê a instalação de 20 lunetas distribuídas entre a cidade e os distritos, sendo 10 delas acessíveis, além de 16 réplicas de animais marinhos em tamanho real em diferentes pontos turísticos.

Segundo a Funtec Ambiental, o objetivo é consolidar Arraial do Cabo como destino para o turismo de natureza, incentivar a observação de baleias e promover educação ambiental por meio de equipamentos voltados à contemplação, acessibilidade e biodiversidade local.