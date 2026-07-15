Feira em Arraial do Cabo - Foto: Reprodução

Feira em Arraial do Cabo Foto: Reprodução

Publicado 15/07/2026 16:36

A Feira Turística e Cultural da Massambaba será realizada no dia 25 de julho, das 17h às 22h, na Rua da Igreja São Pedro, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo. Promovido pela Prefeitura, por meio das secretarias de Turismo e de Cultura e Economia Criativa, o evento contará com artesanato, gastronomia, música ao vivo e atividades de lazer, com entrada gratuita.

A programação reúne expositores de artesanato, gastronomia e outros segmentos da economia criativa. O show musical ficará por conta de Rubinho e Banda, com repertório de forró.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Júnior Chuchu, a feira integra o calendário de eventos do município.

“A Feira Turística e Cultural da Massambaba já faz parte do calendário de eventos do município e tem cumprido um papel importante na valorização de Figueira. Além de fortalecer o trabalho dos artesãos e empreendedores locais, a feira movimenta o turismo no segundo distrito e oferece uma excelente opção de lazer para moradores e visitantes. Como acontece durante o período de férias escolares, a expectativa é de receber muitas famílias para aproveitar uma noite de cultura, gastronomia e boa música”, destacou o secretário.

A secretária municipal de Cultura e Economia Criativa, Ingrid Silveira Pendle, afirmou que a feira amplia a divulgação do trabalho de empreendedores e artistas do município.

“A Feira Turística e Cultural da Massambaba é uma excelente oportunidade para que moradores e turistas conheçam os empreendedores locais e os nossos artistas. Como esta edição acontece durante o período de férias escolares, esperamos um público ainda maior. Cada detalhe da programação é pensado para proporcionar um momento de lazer, reunindo boa música, gastronomia e cultura para toda a família”, afirmou.

A Feira Turística e Cultural da Massambaba é aberta ao público. A realização do evento está sujeita às condições climáticas.