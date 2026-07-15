Feira em Arraial do Cabo Foto: Reprodução
Arraial do Cabo realiza Feira Turística e Cultural da Massambaba no dia 25 de julho
Evento terá artesanato, gastronomia, música ao vivo e atrações gratuitas
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Prefeito Ramon Gidalte, de Casimiro de Abreu, é acusado de calote
Município é apontado como responsável pelo atraso nos repasses da Educação, enquanto profissionais seguem sem salário
Arraial do Cabo inicia segunda etapa da instalação de lunetas panorâmicas e réplicas de caudas de baleias
Equipamentos serão instalados em mirantes e pontos turísticos para ampliar o projeto de observação de cetáceos no município
Carro desgovernado atinge veículo estacionado e atinge loja em Arraial
Batida aconteceu na madrugada deste domingo (12); ninguém ficou ferido e prejuízos serão ressarcidos
Vídeo do prefeito de Cabo Frio com servidor gera polêmica e divide opiniões nas redes
Nas imagens, Dr Serginho reage a boné da CUT usado por funcionário da Prefeitura. Ele classificou a reação como "mimimi da esquerda" e que ambos são amigos há muito tempo
Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
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