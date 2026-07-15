A equipe conquistou o 2º lugar na etapa estadual - Foto: Reprodução

A equipe conquistou o 2º lugar na etapa estadualFoto: Reprodução

Publicado 15/07/2026 17:30

Arraial do Cabo conquistou um importante reconhecimento nacional durante o XXXIX Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), realizado em Porto Alegre (RS). O projeto “Musicoterapia no Programa Melhor em Casa: Estratégia de Humanização no Cuidado”, desenvolvido pela equipe do Programa Melhor em Casa da Secretaria Municipal de Saúde, foi premiado na 21ª Mostra “Brasil, Aqui Tem SUS”, uma das principais vitrines de experiências exitosas do Sistema Único de Saúde.

Após conquistar o 2º lugar na etapa estadual, a iniciativa representou o Estado do Rio de Janeiro na mostra nacional e foi reconhecida entre as experiências de maior destaque do país. Como resultado, o projeto também foi selecionado para integrar um dos webdocs produzidos pelo Conasems, que apresentarão iniciativas inovadoras desenvolvidas no SUS em todo o Brasil.

A experiência foi apresentada pela enfermeira Fernanda Cristina, que compartilhou os resultados da implantação da musicoterapia nas visitas domiciliares realizadas pelo Programa Melhor em Casa. A estratégia utiliza a música como ferramenta de acolhimento e humanização do cuidado, proporcionando mais conforto, fortalecimento de vínculos e qualidade de vida aos pacientes, especialmente aqueles com doenças crônicas, neurológicas e em cuidados paliativos.

Representando o município no congresso, o secretário municipal de Saúde, Jorge Diniz, destacou a importância da conquista.

“Esse prêmio mostra que é possível fazer um SUS cada vez mais humano, inovador e resolutivo. Ver uma experiência construída pelos nossos profissionais ser reconhecida nacionalmente é motivo de muito orgulho. Esse resultado é de toda a equipe do Melhor em Casa e de todos os profissionais que acreditam no cuidado centrado nas pessoas.”

Também participaram do congresso a subsecretária de Saúde, Nataly Queiroz, e a chefe de Divisão, Débora Ribeiro, acompanhando a programação técnica do evento, que reúne gestores de todo o país para discutir soluções, políticas públicas e experiências voltadas ao fortalecimento da saúde pública brasileira.

A conquista reafirma o compromisso da Prefeitura de Arraial do Cabo com a inovação na saúde, a humanização da assistência e a valorização de práticas que transformam a vida das pessoas e fortalecem o Sistema Único de Saúde.