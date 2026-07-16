Protesto em Arraial do CaboFoto: Reprodução
Profissionais da Educação protestam contra terceirização de auxiliares em Arraial do Cabo
Manifestação reuniu educadores, responsáveis e sindicato em frente à Secretaria de Educação; prefeitura informou que recebeu representantes do movimento e reunião segue em andamento.
Profissionais da Educação protestam contra terceirização de auxiliares em Arraial do Cabo
Manifestação reuniu educadores, responsáveis e sindicato em frente à Secretaria de Educação; prefeitura informou que recebeu representantes do movimento e reunião segue em andamento.
Daniela Soares sobe o tom e manda recado aos críticos durante entrega da nova frota
Em entrevista exclusiva, prefeita de Araruama defendeu os investimentos na Saúde, rebateu críticas da oposição e confirmou novos projetos para a rede municipal
Projeto de Musicoterapia de Arraial do Cabo conquista prêmio nacional no maior congresso de saúde pública do Brasil
Após conquistar o 2º lugar na etapa estadual, a iniciativa representou o Estado do Rio de Janeiro na mostra nacional e foi reconhecida entre as experiências de maior destaque do país
Arraial do Cabo realiza Feira Turística e Cultural da Massambaba no dia 25 de julho
Evento terá artesanato, gastronomia, música ao vivo e atrações gratuitas
Prefeito Ramon Gidalte, de Casimiro de Abreu, é acusado de calote
Município é apontado como responsável pelo atraso nos repasses da Educação, enquanto profissionais seguem sem salário
Arraial do Cabo inicia segunda etapa da instalação de lunetas panorâmicas e réplicas de caudas de baleias
Equipamentos serão instalados em mirantes e pontos turísticos para ampliar o projeto de observação de cetáceos no município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.