Veículo ficou com a frente completamente destruída - LN Notícias

Veículo ficou com a frente completamente destruídaLN Notícias

Publicado 16/07/2026 17:05

Arraial do Cabo - Um carro saiu da pista e bateu contra uma passarela na madrugada desta quinta-feira (16), no Centro de Arraial do Cabo. O impacto foi tão forte que arrancou parte da mureta e do corrimão da estrutura, deixando danos visíveis no local.

O acidente aconteceu na Rua Dom Pedro I, na curva próxima à Praça do Guarany. Segundo testemunhas, a colisão ocorreu por volta das 2h.

Imagens mostram o veículo com a frente completamente destruída após parar sobre a calçada. Com a força da batida, a passarela também foi atingida e teve parte da estrutura danificada.

Até o momento, não há confirmação sobre feridos nem informações oficiais sobre as causas do acidente.