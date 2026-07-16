Veículo ficou com a frente completamente destruídaLN Notícias
Carro sai da pista e destrói parte de passarela no Centro de Arraial do Cabo
Acidente aconteceu durante a madrugada, na Rua Dom Pedro I, próximo à Praça do Guarany; não há confirmação de feridos
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Alinhados, Hugo Leal e Marcelo Magno projetam Arraial do Cabo como capital das jubartes
Deputado federal elogia iniciativa da Prefeitura, promete apoio à captação de recursos e vê potencial para projeção internacional do município
Profissionais da Educação protestam contra terceirização de auxiliares em Arraial do Cabo
Manifestação reuniu educadores, responsáveis e sindicato em frente à Secretaria de Educação; prefeitura informou que recebeu representantes do movimento e reunião segue em andamento.
Daniela Soares sobe o tom e manda recado aos críticos durante entrega da nova frota
Em entrevista exclusiva, prefeita de Araruama defendeu os investimentos na Saúde, rebateu críticas da oposição e confirmou novos projetos para a rede municipal
Projeto de Musicoterapia de Arraial do Cabo conquista prêmio nacional no maior congresso de saúde pública do Brasil
Após conquistar o 2º lugar na etapa estadual, a iniciativa representou o Estado do Rio de Janeiro na mostra nacional e foi reconhecida entre as experiências de maior destaque do país
Arraial do Cabo realiza Feira Turística e Cultural da Massambaba no dia 25 de julho
Evento terá artesanato, gastronomia, música ao vivo e atrações gratuitas
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