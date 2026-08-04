Central de Exames de Arraial do CaboFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo -  A Central de Exames de Arraial do Cabo está funcionando em um novo endereço. A unidade foi transferida para a Rua Castro Alves, nº 190, no bairro Praia Grande, próximo à Praça Olívia Vidal.
No novo espaço, são realizados exames como MAPA, Holter, teste ergométrico, ecocardiograma, ultrassonografia, densitometria óssea, raio-X, eletroencefalograma e mamografia. Os exames de tomografia, com ou sem contraste, continuam sendo realizados no Hospital Geral de Arraial do Cabo.
A orientação é que os pacientes verifiquem no encaminhamento o exame solicitado e o local indicado para atendimento antes de se deslocarem. Em caso de dúvidas ou dificuldades relacionadas ao atendimento, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde pelo telefone (22) 99828-8030.