Central de Exames de Arraial do Cabo - Foto: Reprodução

Central de Exames de Arraial do CaboFoto: Reprodução

Publicado 04/08/2026 14:04 | Atualizado 04/08/2026 14:23

No novo espaço, são realizados exames como MAPA, Holter, teste ergométrico, ecocardiograma, ultrassonografia, densitometria óssea, raio-X, eletroencefalograma e mamografia. Os exames de tomografia, com ou sem contraste, continuam sendo realizados no Hospital Geral de Arraial do Cabo.

A orientação é que os pacientes verifiquem no encaminhamento o exame solicitado e o local indicado para atendimento antes de se deslocarem. Em caso de dúvidas ou dificuldades relacionadas ao atendimento, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde pelo telefone (22) 99828-8030.