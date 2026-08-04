Central de Exames de Arraial do CaboFoto: Reprodução
Central de Exames de Arraial passa a atender em novo endereço
Mudança de local reúne atendimentos de diferentes exames na unidade da Praia Grande; tomografias seguem sendo realizadas no Hospital Geral do município
Marcelo Magno anuncia início das obras da nova Feira Municipal e do Mercado do Peixe
Complexo na Prainha terá 44 boxes, quiosques, palco, parquinho e estrutura para funcionamento durante toda a semana. A previsão de entrega é de 12 meses
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Fábio do Pastel recebe Douglas Ruas em evento da Marinha em São Pedro
Prefeito destacou a recepção do público ao candidato a governador e afirmou que o deputado já é "um aldeense de coração"
Serginho reforça aliança com Douglas Ruas e Dra. Gabriela em evento da Marinha
Prefeito de Cabo Frio participou do Portões Abertos da Aviação Naval, em São Pedro da Aldeia, ao lado do candidato ao Governo do Estado e da irmã, candidata a deputada estadual
Paes reforça apoio e diz que Vantoil Martins 'é necessário' na Alerj
No primeiro fim de semana após oficializar a candidatura, Vantoil recebeu caravanas, aliados e lideranças políticas em um ato realizado em Iguaba Grande
Bloqueio de R$ 270 mi do MP expõe elos entre Krofman e nomeações na Prefeitura de Casimiro
Documentos e bastidores revelam a influência de "Pimpolho" no governo municipal e a atuação de sua companheira no controle de contratos milionários
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