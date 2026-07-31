Suspeito invadiu o imóvel e levou quantia que estava no caixa da empresaFoto: Reprodução
Segundo informações, o criminoso arrombou a porta da Contrulagos, localizada no Parque das Garças, por volta de 1h15. Após entrar no imóvel, o suspeito foi até o caixa do estabelecimento e furtou o dinheiro que estava no local.
O caso deverá ser registrado pelas autoridades. Até o momento, não há informações sobre a identificação do suspeito ou o valor levado.
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