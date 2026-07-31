Suspeito invadiu o imóvel e levou quantia que estava no caixa da empresa - Foto: Reprodução

Suspeito invadiu o imóvel e levou quantia que estava no caixa da empresaFoto: Reprodução

Publicado 31/07/2026 18:36

Um estabelecimento de material de construção foi alvo de furto durante a madrugada desta sexta-feira (31), no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo.

Segundo informações, o criminoso arrombou a porta da Contrulagos, localizada no Parque das Garças, por volta de 1h15. Após entrar no imóvel, o suspeito foi até o caixa do estabelecimento e furtou o dinheiro que estava no local.



O caso deverá ser registrado pelas autoridades. Até o momento, não há informações sobre a identificação do suspeito ou o valor levado. Segundo informações, o criminoso arrombou a porta da Contrulagos, localizada no Parque das Garças, por volta de 1h15. Após entrar no imóvel, o suspeito foi até o caixa do estabelecimento e furtou o dinheiro que estava no local.O caso deverá ser registrado pelas autoridades. Até o momento, não há informações sobre a identificação do suspeito ou o valor levado.