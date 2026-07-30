Imagens das câmeras de segurança do estabelecimentoReprodução
Depósito de bebidas no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, é assaltado
Dupla rendeu funcionários, levou o dinheiro do caixa e fugiu de motocicleta em direção a Monte Alto
Depósito de bebidas no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, é assaltado
Dupla rendeu funcionários, levou o dinheiro do caixa e fugiu de motocicleta em direção a Monte Alto
Secretário de Segurança vai a público e nega nova onda de extorsões em Búzios
Coronel Gláucio Moreira afirma que investigação sobre esquema envolvendo a venda de água e botijões de gás começou em abril, levou à prisão de quatro suspeitos e que não há registros de novos casos
Após 10 anos de espera, Marcelo Magno entrega ETE de Monte Alto e promete nova etapa
Estação passa a operar com tratamento terciário, o mais avançado para limpeza do esgoto, e prefeito anuncia que a unidade da Praia Grande será a próxima a ser modernizada
Vantoil Martins reúne cerca de 2 mil pessoas em encontro
Praça do Canhão, em São Pedro da Aldeia, ficou movimentada com a chegada do público. Candidato do PSB disse que pretende atuar em defesa do interior na Assembleia Legislativa
Fábio do Pastel nega racha com Paulo Lobo e fala em 'intriga da oposição'
Prefeito afirma que relação com o ex-prefeito vai além da política e atribui rumores a adversários
Com bênção de Romário, Daniele Martins entra na corrida à Alerj
Primeira-dama de Búzios oficializa candidatura e fortalece projeto político do grupo de Alexandre Martins
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.