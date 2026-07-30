Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento - Reprodução

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimentoReprodução

Publicado 30/07/2026 17:57

Arraial do Cabo - Um - Um assalto foi registrado na noite desta quarta-feira (29) em um depósito de bebidas local na Rua do Hospital, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, dois homens entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, rendendo os dois funcionários que estavam no local.

As gravações mostram que um dos suspeitos foi até o caixa e retirou o dinheiro, enquanto o outro permaneceu com uma arma apontada para os funcionários durante a ação.

Segundo informações, os assaltantes estavam em uma motocicleta e utilizavam capacetes. Após o crime, eles fugiram em direção ao distrito de Monte Alto. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.