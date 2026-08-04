Drogas apreendidas durante operação - Foto: Reprodução

Drogas apreendidas durante operaçãoFoto: Reprodução

Publicado 04/08/2026 14:30

Um suspeito morreu e outro foi preso após um confronto entre policiais e traficantes no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, no início da tarde desta segunda-feira (3). O homem baleado chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Geral de Arraial do Cabo , mas não resistiu aos ferimentos. A operação também resultou na apreensão de duas pistolas, munições e drogas. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

A ação foi realizada por equipes do PATAMO da 3ª Companhia, da 132ª Delegacia de Polícia, do Setor Delta, do PROEIS e do Serviço Reservado, após informações de inteligência apontarem que criminosos ligados ao tráfico de drogas estariam escondidos em uma área de mata, armados e com entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, durante o cerco os suspeitos atiraram contra as equipes, que reagiram à agressão. Após o confronto, um dos homens foi preso no local e o outro foi socorrido ao hospital, onde morreu. Um terceiro envolvido conseguiu escapar pela área de mata e não foi localizado.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam duas pistolas, munições e uma quantidade de drogas, que ainda está sendo contabilizada.

Os envolvidos foram identificados como L. S. M. D. M., de 23 anos, conhecido pelos apelidos “Semente”, “China” ou “Perverso”, e L. S. D. S. P., de 32 anos, conhecido como “Robinho”. A polícia não informou oficialmente qual dos dois morreu e qual permaneceu preso.

De acordo com os registros policiais, ambos possuem sete anotações criminais e duas prisões anteriores. Entre os antecedentes estão investigações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência.

A ocorrência foi encaminhada para a 132ª DP (Arraial do Cabo), onde o caso segue em andamento. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para localizar o terceiro suspeito que conseguiu fugir.