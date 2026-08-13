A capacitação será conduzida por Mário Gomes, executivo de vendas e especialista em relacionamento comercial. Foto: Reprodução
Arraial capacita meios de hospedagem sobre novos mercados e vendas
Palestra será ministrada pelo executivo de vendas Mário Gomes
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Arraial abre inscrições para programa que paga até R$ 500 a pescadores
Até 500 pescadores artesanais poderão ser contemplados com auxílio de até cinco parcelas; cadastro segue até sexta-feira (14), na Praia Grande
Festival Bossa 61 começa nesta sexta (14) em Arraial do Cabo
Festival gratuito reúne grandes nomes da música brasileira e da Bossa Nova na Praça do Cova até domingo (16).
Crianças surpreendem prefeita Daniela Soares em Araruama
Alunos da rede municipal levaram verduras da horta da escola e conversaram com a prefeita sobre a Feira Literária da cidade
IFRJ abre inscrições para pós em Ciências Ambientais em Arraial do Cabo
Curso oferece 15 vagas para ingresso em 2027; inscrições seguem até 11 de setembro
Fabinho Costa recebe Medalha Tiradentes na Alerj
Homenagem foi proposta pelo deputado Fred Pacheco em reconhecimento à trajetória e à atuação na vida pública
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