A capacitação será conduzida por Mário Gomes, executivo de vendas e especialista em relacionamento comercial. - Foto: Reprodução

A capacitação será conduzida por Mário Gomes, executivo de vendas e especialista em relacionamento comercial. Foto: Reprodução

Publicado 13/08/2026 17:29

Arraial do Cabo - Associação de Meios de Hospedagem de Arraial do Cabo (AMHAR) promove, no dia 26 de agosto, a capacitação “Transformando o Turismo em Negócios”, voltada para profissionais e empreendedores do setor de hospedagem. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo.

Com foco no fortalecimento do turismo e na ampliação das oportunidades de negócios, a palestra abordará estratégias para aumentar as vendas por meio de agências, operadoras e novos mercados, contribuindo para que os meios de hospedagem estejam mais preparados para o cenário turístico.

A capacitação será conduzida por Mário Gomes, executivo de vendas e especialista em relacionamento comercial na hotelaria, com mais de 25 anos de experiência no mercado. Fundador da Eventos.Hotel, o palestrante atua conectando meios de hospedagem a agências, operadoras, empresas e novos mercados.

O encontro também terá como objetivo a preparação do setor para a FIT Buenos Aires 2026, uma das principais feiras de turismo da América Latina. A programação começa às 8h, com recepção e coffee break. Das 9h às 12h, serão realizadas a abertura e a palestra.

O evento será realizado no Centro Cultural Manoel Camargo. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/bdgezW9SF2XPX89i7.