Campus Arraial do Cabo - Reprodução

Campus Arraial do CaboReprodução

Publicado 11/08/2026 19:24

Arraial do Cabo - O Campus Arraial do Cabo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para o processo seletivo da pós-graduação lato sensu em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras, com ingresso previsto para o ano letivo de 2027. Ao todo, são oferecidas 15 vagas.

O curso tem como objetivo aprofundar conhecimentos sobre questões ambientais e abordar desafios relacionados à preservação e à sustentabilidade dos ecossistemas costeiros.

A especialização é destinada a profissionais com diploma de graduação obtido em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

O processo seletivo será dividido em quatro etapas: verificação da documentação obrigatória, análise do currículo, análise da carta de intenção e entrevista.

As atividades serão realizadas no Campus Arraial do Cabo, que conta com estrutura para o desenvolvimento das atividades acadêmicas relacionadas ao curso.

O edital e as demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site do IFRJ, em ifrj.edu.br.