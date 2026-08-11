Campus Arraial do CaboReprodução
IFRJ abre inscrições para pós em Ciências Ambientais em Arraial do Cabo
Curso oferece 15 vagas para ingresso em 2027; inscrições seguem até 11 de setembro
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Fabinho Costa recebe Medalha Tiradentes na Alerj
Homenagem foi proposta pelo deputado Fred Pacheco em reconhecimento à trajetória e à atuação na vida pública
Fabinho Costa cobra Enel por melhorias e reclamações sobre apagões em Iguaba
Reunião teve como pauta apagões recorrentes e problemas no fornecimento em diferentes bairros
Fábio do Pastel entrega UBS e anuncia novas obras na saúde de São Pedro da Aldeia
Prefeito aposta na ampliação e recuperação da estrutura da rede básica enquanto avança com novas unidades no município
Comerciante de 70 anos é agredida durante roubo em Arraial do Cabo
Câmera registrou o momento em que homem ameaça a idosa, arranca o cordão que ela usava e foge de bicicleta; vítima foi atendida no hospital
Acusada de latrocínio contra comerciante em Arraial do Cabo é presa
Mulher foi localizada após operação com apoio do 25º BPM e agentes do PROEIS; crime havia causado comoção em Arraial do Cabo
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