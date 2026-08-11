Campus Arraial do CaboReprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Arraial do Cabo - O Campus Arraial do Cabo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para o processo seletivo da pós-graduação lato sensu em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras, com ingresso previsto para o ano letivo de 2027. Ao todo, são oferecidas 15 vagas.
As inscrições podem ser feitas até 11 de setembro de 2026, por meio de formulário on-line. A taxa é de R$ 20. Candidatos que atendam aos critérios previstos no edital podem solicitar a isenção da taxa até 21 de agosto.
O curso tem como objetivo aprofundar conhecimentos sobre questões ambientais e abordar desafios relacionados à preservação e à sustentabilidade dos ecossistemas costeiros.
A especialização é destinada a profissionais com diploma de graduação obtido em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).
O processo seletivo será dividido em quatro etapas: verificação da documentação obrigatória, análise do currículo, análise da carta de intenção e entrevista.
As atividades serão realizadas no Campus Arraial do Cabo, que conta com estrutura para o desenvolvimento das atividades acadêmicas relacionadas ao curso.
O edital e as demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site do IFRJ, em ifrj.edu.br.